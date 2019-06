Julie Gottschalk er frustreret over, at Cirkus Arena ifølge hende har ødelagt hendes valgplakater, da cirkusset hængte sine egne plakater op. Cirkus Arena afviser.

Varde: Da folketingskandidat Julie Gottschalk (DF) kom hjem til Varde torsdag aften lå nogle af hendes plakater på jorden, mens andre, der stadig hang i lygtepælene, var fuldstændig ødelagte. Til gengæld hang der cirkusplakater i de samme lygtepæle.

Det fik hende til at skrive et vredt Facebook-opslag, hvori også andre folketingskandidater beskylder Cirkus Arena for at have ødelagt deres plakater.

Kristoffer Ditlevsen fra Cirkus Arenas presseafdeling afviser dog.

- Lad os først understrege, at vi ikke har ødelagt eller fjernet nogen valgplakater. Det ligger så fjernt fra vores politik at skade andre, skriver han i en mail til JydskeVestkysten.

- Men når der er kamp om pladserne på lygtepælene - som der er, når der er valg - så springer vores folk selvfølgelig til, når de ser en ledig plads, hvor der har hængt en nedfalden plakat.