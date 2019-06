Folketingskandidat: Det er altså ikke en menneskeret for børn at vokse op i et parcelhus

Formanden for Børnerådet, Mette With Hagensen, inviterede til valgdebat i hendes have i det sydlige Varde. Hun stillede spørgsmålet: Hvad vil I gøre ved børnefattigdom?

Paneldeltagerne var enige om, at en opvækst i fattigdom kan være barsk, men familierne skal sætte tæring efter næring, sagde Steen Holm Iversen (LA). Det er altså ikke en menneskeret at bo i parcelhus og have to biler i carporten, mindre kan gøre det, mener han.

Fra både S og SF var der løfte om at ophæve kontantloftet efter et valg for at give familierne en bedre økonomi.

Mette With Hagensen spurgte også: Hvad med børnene på udrejsecenter Sjælsmark?

Steen Holm Iversen brød kækt ind med et forslag om at tvangsfjerne børnene, og det fik de øvrige paneldeltagere til at bryde ud med et "nej, nej, nej", og der kom flere forslag om at lade familier bo udenfor Sjælsmark, samt at lave udrejsecentre tættere på de afviste asylansøgeres hjemlande.