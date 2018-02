Folket tog klitterne under kærlig affaldsbehandling

Godt 100 lokale og turister hjalp med at samle affald i klitterne ved Blåvands Huk.

- Det er fuldstændig fantastisk. Vi er løbet tør for veste, handsker og suppe, fortæller en vindblæst Emilie Hansen.

Projektleder Emilie Hansen fra Naturcentret i Varde Kommune havde håbet på 25. Men der kom godt 100 lokale og turister for at rydde op i klitterne.

Og hvad er mere naturligt end at spørge både de lokale og turisterne om hjælp til at samle affald?

Det er Varde Kommune, som har indledt det første slag mod den invasive hybenrose, som var ved at kvæle alt andet flora og fauna i landets største kystdestination.

Blåvands Huk: Efter den voldsomme og bevidste fjernelse af hybenroserne i klitterne ved Blåvands Huk var det tirsdag tid til en let gang manicure i form af en indsamling af skrald og affald, som er dukket op.

Det er Varde Kommune, som bekæmper hybenrosen. Kampen vil fortsætte i nye områder i klitterne. Men området ved Blåvands Huk skal fræses op igen næste år. Og derefter skal der foråret efter samles hybenroseskud op.Fra et lignende projekt i klitterne ved Nymindestrømmen viser erfaringerne, at den oprindelige flora som eksempelvis hjelme og marehalm hurtigt genetablerer sig. EU har erklæret kamp mod hybenrosen, som i Danmark kom til landet som prydplante fra Asien i 1800-tallet. Senere har den hårdføre plante invaderet mange kyststrækninger, hvor Blåvands Huk betegnes som et af de værst ramte steder i landet.

Det kommer til at ske

En kort hånd

Og med så mange hænder, der tog kærligt fat i klitterne, blev den ene efter den anden sorte affaldssæk hurtig fyldt med menneskets ugidelighed, uheld og bevidste strandsvineri.

- Det bliver en kort hånd fra mig. Der er lige en, der skal hjem for at sove til middag, siger Gertrud Glarbo fra Vojens, som sammen med manden Anders Tvedegaard har lejet et sommerhus i Blåvand i vinterferien.

De var sammen med to børnebørn draget ned til Blåvands Huk for at samle affald.

- Der ligger utroligt meget. Der er mange nylonsnore. De forsvinder aldrig, siger Gertrud Glarbo.