Folkeskolepraktikant på JV er midt i et år med mange valg

Varde: Nogle gange handler det om at finde frem til det indre. At mærke efter, hvad man virkelig brænder for og gøre det. Men er der virkeligt så langt fra tanke til handling?

Mit navn er Josephine Langvad. Jeg er 16 år og går i 10. klasse på Campus i Varde.

Jeg har i mange år haft en kæmpe passion for at skrive og udfolde mig kreativt, derfor var valget ikke så svært, da det kom til valg af praktikplads. Jeg skulle være praktikant som journalist for JydskeVestkysten Varde.

Et år i 10. klasse er et år fyldt med beslutninger og valg. Hvilken vej skal jeg vælge, og hvilken er den rigtige for mig? Det er et år, hvor der hver dag venter nye ting om hjørnet, man skal kunne leve op til, både fagligt og socialt. Men er det overhovedet muligt?

Jeg er optimistisk og tror, det hele nok skal gå, så længe jeg har styrken og viljen til det.

Meget af det får jeg fra venner og familie, som jeg elsker at være omgivet af.

Til næste år er planen at starte på Varde gymnasium, hvor jeg skal gå i tre år.