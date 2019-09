Folkefest: Åh du dejlige Karlsgårde Dag

Makia Fyhring (10) fra Sig prøver at skyde lerduer. Og hun vil gerne være jæger som sin far. Foto: Martin Ravn

Karlsgårde Dag er foreningernes og folkets dag, der søndag blev belønnet oven fra med et vidunderligt vejr. Den måske mest besøgte Karlsgårde Dag i mange år.

Karlsgårde: En tyk og fed dis lagde sig søndag morgen over Karlsgårde Sø. Som en gave klar til at blive pakket ud. Den kunstige og opdæmmede sø, som straffefanger var med til at etablere i 1921 som vandreservoir for landets næststørste elkraftværk, Karlsgårdeværket. Nu 98 år senere ligger der på søens bund stadig de gamle og forladte gårde i det kviksølvforurenede dynd fra fortidens store synder i Grindsted. Turbinerne har drejet sin sidste strøm. Men oven vande er der denne søndag liv som aldrig før, da den 12. udgave af Karlsgårde Dag løber af stablen. Den måske bedst besøgte Karlsgårde Dag i mange år. 5.000 er nok ikke helt skudt ved siden af. Flere boder løb tør for pølser, jægernes 150 liter vildtsuppe fik ben at gå på, og et mindre og stille p-kaos var der på grusvejen til Tambours Have. For folket ville bare til Karlsgårde Dag, der samtidig er foreningernes dag. - Det er fantastisk, at vi igen kan samle over 200 frivillige. Det er det, der driver mig, siger daglig leder Lasse Frøkjær Madsen fra NaturKulturVarde, der arrangerer dagen sammen med DGI Sydvest og Varde Kommune.

Foto: Martin Ravn Hun går gerne knæ for at komme ud med sit budskab. Bodil Kristensen fra DN Varde. Her for familien Andersen, der bor på Yderikvej mellem Sig og Tistrup. Fra venstre er det Lucas (8), Louise (41), Jesper (45) og Astrid (11) Foto: Martin Ravn

Jægerens madpassion 33 foreninger deltog i år. Og flere som blandt andet Jægerrådet i Varde Kommune repræsenterede langt flere foreninger end sig selv. I fjor holdt jægerne til manges skuffelse lige en pause, men var i år tilbage ved fuld styrke med 35 mand. - Vi besluttede, at vi skulle med igen i år. Det er den eneste dag, vi kan promovere os, når dyrskuet nu er lukket, siger formand Kim B. Madsen fra Jægerrådet i Varde Kommune, som repræsenterer 25 jagtforeninger. De bød publikum på blandt bueskydning, lerdueskydning, et trut i jagthornet, hundetræning, jagtprøve og ikke mindst en smag på jægernes anstrengelser i form af 150 liter vildtsuppe. Og hvilken smagfuld og mættende suppe, som Poul Svendsen (57) fra Varde og Martin Jess (50) fra Ølgod stod bag. De begyndte allerede lørdag klokken 7.00 at lave suppen med både rådyr, kronvildt, dåvildt og lidt okse a la gullasch. Og det var gratis. - Jeg har fået en stor passion for at lave mad, siden jeg holdt med at ryge for 14 år siden, fortæller Poul Svendsen, der til dagligt kører taxa. Går du selv meget på jagt? - Nej, kun efter piger, siger han og slår en stor latter op. Martin Jess smiler og kan godt genkende billedet på, at selve jagten ikke er det vigtigste mere i takt med, at rynkerne tager til. Det er mere naturen og selve fællesskabet, som gør jagten til mere end et skud med bøssen. På fire jagter har han ikke skudt noget som helst i år. - Men jeg har fundet et halvt kilo kantareller. Nu mangler jeg bare kødet, siger Martin Jess.

Foto: Martin Ravn Manden bag manges velvære til Karlsgårde Dag ved Poul Svendsen, som sammen med Martin Jess lavede 150 liter vildtsuppe. Foto: Martin Ravn

99 arter - så er du voksen Med et hvidt flamingobæger og en plastikteske løftet op til munden spiser ægteparret Ulla Pia og Karl Aage Sørensen fra Hodde en gang vildtsuppe. Og med stort behag. - Det er så hyggeligt. Vi får en god dag ud af det. Og så er vi en familie, der godt kan lide at lege, siger Ulla Pia Sørensen. De har taget tre af ægteparrets fem børn og et barnebarn med. - Jeg kan godt lide at være med. Der er mange forskellige muligheder og noget at give sig til, siger sønnen Casper Sørensen (21), der læser til pædagog i Esbjerg. Ved bredden ved Rolandshytten med Tambours Have på den modsatte side af kanalen står som altid Danmarks Naturfredningsforening Varde og underviser folket. - 99 arter skal du se, før du er voksen, siger Bodil Kristensen fra DN Varde. Hun har fanget en familie på fire i sit net af viden og fortællelyst. - Kendskab til naturen giver også omsorg for naturen. Det er rigtigt rart at have kontakt til familier med børn, siger Bodil Kristensen.

Foto: Martin Ravn Casper Sørensen (21) fra Hodde nød som mange andre vildtsuppen, som jægerne serverede. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Indholdet af vanddyr og insekter fortæller meget om vandkvaliteten. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Jens Olaf Jensen fra Næsbjerg kan fortsat ramme plet. Bag ham skyder Mark Due Nielsen efter en lerdue. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Selv for de helt små er der noget til Karlsgårde Dag, som i år var den mest velbesøgte i mange år. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Martin Jess ved grillen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Det er 12. gang, at Karlsgårde Dag blev afviklet. Arrangørerne er DGI Sydvest, NaturKulturVarde og Varde Kommune. 33 foreninger og 200 frivillige stod bag. Foto: Martin Ravn

