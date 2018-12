Føtex advarer om falsk mail: Slet den

Varde: Fredag gjorde en kunde i Føtex Varde butikken opmærksom på, at hun havde modtaget en mail, der udgav sig for at være fra Føtex, men det var fup.

Mailen omtaler en julekonkurrence, Føtex har kørt i december, og beder modtageren af mailen om at trykke på et link inden en halv time for at kunne få sin præmie.

I Føtex Varde valgte de i første omgang at advare kunderne via Facebook, og varehuschef Lars Slotsager er glad for, at kunden henvendte sig i butikken.

- Det er super. Det er den måde, vi kan få hjælp til at se det, så det er vi rigtig glade for, siger han.

Næste skridt er at undersøge omfanget af problemet.