Første kunstner er fra Sig: Tambours Have har fået et galleri

Karlsgårde: Tambours Have indviede fredag eftermiddag det nye galleri, som er indrettet i kaffestuen. I galleriet er planen løbende at udstille lokale kunstneres værker. Det skriver Tambours Have i en pressemeddelelse.

Haven er et udflugtsmål for grupper, og disse ønsker tit at indtage kaffe og kage i kaffestuen. Nu får de en kunstnerisk oplevelse også.

Den første kunstner er Anny Kjær Pedersen, der bor i Sig, hvor hun fremstiller sine malerier, skulpturer og smykker i sit atelier. Anny har lavet en udstilling med temaet: Sommer-natur-farver-glæde-kærlighed. Udstillingen kan ses hele august måned.

Der var cirka 40 fremmødte gæster til ferniseringen fredag,

- Vi håber, at mange vil få øjnene op for haven som udflugtsmål. Og her er galleriet et godt frisk nyt pust blandt vores tilbud til gæsterne, siger eventkoordinator Gitte Røn Dalsgaard ifølge pressemeddelelsen.

Istandsættelsen har "Tambours Haves Venner" stået for.