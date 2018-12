- Nu må vi gå helt til Oksbøl for at komme i brugsen, siger Søren Just, der har taget hunden Max med på den markant forlængede gåtur.

Vrøgum: Sommerhusejerne Søren Just og Solveig Guldberg Axelsen handlede meget i købmandsbutikken i landsbyen Vrøgum, da butikken eksisterede. De savner de dage, da det lille aktive landsbysamfund formåede at holde sammen om butikken. Men til sidst måtte den dreje nøglen, der manglede omsætning og 2018 blev det første hele år uden dagligvarer i byen.

Vrøgum er en by på færre end 400 indbyggere. Når det overhovedet var muligt at drive en dagligvarebutik, skyldtes det ene og alene, at der takket være sommerhuse befinder sig langt flere i området. Indbyggertallet i sig selv er ikke nok. Butikken lukkede i sommeren 2017 efter talrige støtteaktioner.

Hanne Molbek er glad for loppemarkedet og Sascha Mikkelsen er glad for sit nye job. Men en dagligvarbutik er det jo ikke. Foto: Morten Nielsen

Han fortæller, at familien har forsøgt at sælge huset, men forgæves. Han vurderer, at butiksdøden har gjort det sværere.

Nu handler vi i Bilka

Det var fordi, der blev handlet for lidt i butikken, at den lukkede. Henrik Slot Hansen sidder og spiser frokost med sin kone, Gitte Eskesen, da avisen banker på. Han var med i bestyrelsen for butikken, og det var svigtende omsætning, der lukkede butikken, oplyser han.

Gitte og Henrik har lige været i Bilka i Esbjerg og handlet. Der er nemlig købt stort ind til en nytårsfest.

- Tidligere handlede vi ikke i Bilka. Da købte vi næsten alt i butikken her, siger Henrik.

Parret har gerne villet sælge, men ikke til den pris, som de kan få for huset.

- Der bliver solgt huse i Vrøgum, siger Gitte.

Men skal et salg realiseres, skal prisen være meget lav, forklarer hun.

Henrik Slot er aktiv i byen, og han tror på en fremtid for landsbyen. Men en genåbning af butikken er urealistisk. Byens borgere råder over den nedlagte skole, og der er i øjeblikket ved at blive udtænkt planer, som kan sikre Vrøgum en fremtidig identitet som landsbyen, der ligger blot 10-12 kilometer øst for Vesterhavet og turismen.