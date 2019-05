Først skal de cykle fra Herning til Varde - så skal de i arbejde

I første omgang er målet, at de unge gennemfører sidste etape af cykelløbet "Cykel for Sagen". Den 110 kilometer lange etape bliver kørt den 18. august fra Herning til Varde.

To gange om ugen skal de unge gå til cykeltræning i Varde Cykelklub, mens ProVarde hjælper de unge med at finde virksomhedspraktik inden for brancher med gode jobmuligheder.

Nytænkning

Connie Høj, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Varde Kommune, siger i en pressemeddelelse:

- Cykelprojektet er et eksempel på et jobcenter, der nytænker beskæftigelsesindsatser, så vi får alle med. Vi tror på, at det giver de unge nogle succesoplevelser gennem fællesskabet, som giver dem gejst og motivation til at skabe sig en fremtid med mange år på arbejdsmarkedet.

Mads Sørensen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid, Varde Kommune, uddyber i pressemeddelelsen:

- Varde Kommune har et rigt idræts- og foreningsliv, som byder på en masse fantastiske fællesskaber. Det skal vi helt klart gøre brug af, og derfor er jeg enormt glad for, at Varde Cykelklub er gået med i det her projekt.