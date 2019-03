Først fik hun afslag: Nu er drømmejobbet i hus

- Det er den der drøm at få lov at fortælle historierne om teatret og alle de der mennesker bag.

- For mig er det så tæt på et drømmejob, jeg nogensinde har været, siger hun og fortsætter.

Fra Sjælland til Esbjerg

Oprindelig er hun sjællænder, men da hun ville læse turisme, og uddannelsen foregik i Esbjerg, fik hun til omgangskredsens store forbavselse trukket kæresten med til Esbjerg, og her er familien faldet til.

- Den altoverskyggende grund til, at jeg læste turisme, er det med at yde service, have menneskelig kontakt og formidle historier. Det er præcis dét, jeg kan i det her job, siger hun.

Inden jobbet i 7-kanten har hun de seneste tre år arbejdet indenfor markedsføring og onlinesalg af kosttilskud.

Oven i sin bachelor i sprog- og turisme har hun siden læst en kandidat i webkommunikation.