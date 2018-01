Først blev det revet ned: Ejer vil genopbygge bevaringsværdigt hus i Storegade

Bevaringsforeningen for Varde priser sig lykkelig over, at bevaringsværdigt hus på Storegade 71 endelig genopføres.

Varde: Siden 2013 har hjertet været revet ud på Bevaringsforeningen for Varde. Da blev Storegade 71 revet ned. Et hus, som Erik Hansen testamenterede til Bevaringsforeningen for Varde, som efterfølgende solgte det bevaringsværdige hus for 650.000 kroner. Den nye ejer rev uden tilladelse huset fra 1850 ned og fik efterfølgende en bøde på 20.000 kroner af Retten i Esbjerg.

Kravet fra Varde Kommune har siden da været, at et nyt hus skal være en tro kopi af det bevaringsværdige hus. Ejerne har nu søgt om dispensation til at ændre facaden og vinduerne mod gården. Bevaringsforeningen for Varde har været hørt i sagen.

- Jeg vil kalde det en forbedring. Og vi vil være kisteglade for, at nogen vil opføre huset igen, siger afgående formand Ib Ebbesen fra Bevaringsforeningen for Varde.

En forbedring, som skal ses i lyset af, at man tidligere sparede på facaden, der vendte ud mod gården. Så det nye hus får både til gården og gaden i samme stil med buer over vinduerne. Buerne var sparet væk i gården i det oprindelige hus. Derudover giver kommunen dispensation til, at facaden i gården må pudses.