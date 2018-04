Før konflikten: Forbundsformand kommer til demonstrationer i Varde og Esbjerg

Lokale fagforeninger holder demonstration foran Varde Rådhus tirsdag eftermiddag. Målet er at få de lokale politikere til at bringe fagforeningernes synspunkter med op i systemet. Forbundsformand holder tale.

- Det har et helt klart formål. Vi vil gerne råbe lokalpolitikerne op. Det er egentlig ikke, fordi vi tror, de er ret uenige i det, vi siger, men det er der, vi har et talerør opad, siger Thomas Vaarning Mathiasen, fællestillidsrepræsentant for Socialpædagogerne i Varde Kommune.

De tre krav

Ligesom alle andre steder står fagforeningerne sammen om tre krav.

Det ene er lønnen.

- Nu er det nok. Vi som offentlige ansatte vil gerne have, at vores løn som minimum skal følge det private, siger Thomas Vaarning Mathiasen.

De to andre krav er at få bevaret den lønnede frokostpause, og at lærerne skal have en arbejdstidsaftale. Den er også værd at kæmpe for som socialpædagog, mener Thomas Vaarning Mathiasen:

- Hvis man begynder at lave sådan noget ved lov, så er vi bekymret for, hvem det rammer næste gang. Er det sygeplejerskerne eller socialpædagogerne, det rammer næste gang?, spørger han.

Han fortæller, at hvis strejken bryder ud, er der mellem 25 og 30 socialpædagoger i Varde Kommune, der skal strejke. Der er ingen, der bliver ramt af en eventuel lockout.