Før fejlede han aldrig noget: Niels Jørgen Frandsen har været syg siden statens lukning af Vejers Strandhotel

- Det har været et hårdt efterår og en hård vinter. Niels Jørgen har været syg hele tiden. Mens vi drev hotellet fejlede han aldrig noget. Til sidst fik lægen en god snak med ham, hvor de blev enige om, at det nok mest var psykisk, siger Sigrid Frandsen.

Hun er skuffet over staten. Hun understreger, at der ikke er blevet løjet overfor dem, men hun og Niels Jørgen føler, at det er tæt på:

Kort og brutal besked

- Da vi indgik aftalen med Naturstyrelsen, sagde de, at de bestemt troede, vi ville få en aftale med statens ejendomsselskab Freja om en pris på bygningerne. Så vi tog det helt roligt, indtil vi fik det første brev fra Freja, hvor der bare stod, at vi skulle være ude den 1. september og selv betale for nedrivning af hotellet, siger hun.

Dét brev fik ægteparret til at skifte advokat. Den ny advokat fik fjernet kravet om at betale for nedrivning, men staten ville stadig ikke betale for bygningerne, som ægteparret har fået vurderet til 2,2 millioner kroner.

Manglen på kompensation og afvisningen af at lade familien Frandsen købe grunden, hotellet ligger på, gik igen i talerne. Med en opfordring til folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) fra Grindsted, der var kørt til Vejers for at tage imod underskrifterne, om at viderebringe kritikken til miljøministeren og øvrige ansvarlige.

Formanden for Vejers Strand Grundejerforening, Allan Junge, gik så vidt som til at tale om korruption og en teori om, at statens overtagelse af strandhotellet begyndte med et frø sået af Varde Kommunes borgmester.

Folketingsmedlem Anni Matthiesen lovede, at hun havde brugt sine to ører til at lytte, og Niels Jørgen Frandsen sluttede af med at læse et gruk af Piet Hein:

"Naturen er vor far og mor, som gode gaver ga' os, og staten er vor store bror, som tar det hele fra os," lød det.