Fødselsdag - Alslev Brugs - 120 år som byens Facebook-gruppe

Alslev Brugs fylder den 3. maj 120 år. En brugs, som siden 1981 har været ejet af Kvickly Varde, men med et aktivt butiksudvalg, der fejrer fødselsdagen med champagne, udstilling og fællesspisning.

Alslev: Hvis man tror, at Facebook er en ny foreteelse, som kan man godt tro om igen. For Facebook er i princippet bare en digitaliseret udgave af en brugs. Her handler de lokale, som også lige kan søge efter en barnepige eller en havemand og måske en ny kæreste. Og på opslagstavlen kan man sælge alt lige fra græsslåmaskiner og katte.

Og som på Facebook, så er det i brugsen, at den seneste og ikke altid sandfærdige og søde sladder løber afsted, mens indkøbsvognen fyldes med mælk, mos og medister. Byens fælles samlingssted, som den 3. maj fylder 120 år. Og det vil butiksudvalget markere med både champagne, udstilling og fællesspisning i Alslev Forsamlingshus. Ikke bare for et syns skyld.

- Vi skal værne om vores brugs. Det er fortsat vores fælles mødested, siger Hanne Danielsen, der er formand for butiksudvalget.

Et udvalg under Kvickly Varde, der i 1981 overtog Alslev Brugsforening og derved butikken. Og selvom brugsen i dag er en lille del af en kæmpe koncern, så har de store friheder.

- Der er ingen, der spænder ben for os, siger Hanne Danielsen og sender direktør Michael Thygesen en venlig tanke.