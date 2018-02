Fødselsboom i Agerbæk: Enghuset bliver børnehave igen

Der bliver født flere børn i Agerbæk, og det betyder, at der nu igen bliver brug for Enghuset som børnehave. Dog i mindre omfang end inden lukningen.

Det er besluttet i første omgang at lave en udegruppe i Enghuset. Det bliver en slags afdeling under Agerbæk Børnehus, der vil være i brug 20 timer om ugen i de uger, hvor der er mindst 80 indskrevne børn i Agerbæk Børnehus. Politikerne vil vurdere sagen igen, hvis det viser sig, at der permanent er flere børn end tidligere i Agerbæk.

Nej til Starup

Siden lukningen af Enghuset som børnehave har bygningen været brugt som ungdomsklub. Kommunen ejer den derfor stadig, så udgifterne ved at lave udegruppen er forholdsvis begrænsede, nemlig cirka 250.000 kroner om året til ekstra rengøring og personale, hvis Enghuset er i brug i et helt år.

Politikerne var derimod enige om at sige nej til at henvise børnene til børnehaven i Starup-Tofterup, hvor der er et modsat problem. Her er der færre børn i byen, end der er plads til i børnehaven. Peder Foldager (V), formand for børn og læring, mener, det skal være frivilligt at bruge børnehaver i andre byer, end man bor i.

- Det må være naturligt, at vi opretter noget mere kapacitet i den by, de bor i, siger han.