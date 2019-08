Fødevarestyrelsen: Restaurant placerede kontrolrapport, så sur smiley var skjult

Italiensk restaurant i turistby har fået to sure smileyer i træk. Den seneste angår ikke fødevaresikkerhed

Den form for ophængning udløser den anden sure smiley i træk.

"Ved virksomhedens take away-afdeling er kontrolrapporten placeret således, at det kun er det nederste af side 1 og side 2, der er synlige", konstaterer Fødevarestyrelsen ved det opfølgende besøg.

Blåvand: Ved et kontrolbesøg fik den italienske restaurant Acqua Blu i Blåvand en sur smiley for mangelfuld rengøring. Det var den 21. juni. Ved det opfølgende besøg den 16. juli, var der gjort rent, men...

Fødevaresikkerhed i orden

Efter besøget, der udløste den sure smiley i juni, er der rettet op på rengøringen. Det drejer sig blandt andet om, at der er renoveret kølerum, som ikke levede op til standarderne.

Det er værd at fastslå, at der ikke var problemer med fødevaresikkerheden ved Fødevarestyrelsens besøg i restauranten, det er alene ophængningen af kontrolrapporten, som udløser den sure smiley og et bødeforlæg.

Restauranten har fået et bødeforlæg på 2000 kroner ved det seneste kontrolbesøg. Bøden på 5000 kroner fra det forrige kontrolbesøg er betalt.