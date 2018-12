Fodboldstadion er omdannet: Strellev er klar til at bygge mountainbikebaner

En teknikbane og en pumptrack er på vej i Strellev. Det er baner, der kan bruges til at træne kørsel på mountainbike.

Strellev: Nu er det snart slut med, at de cirka 30 børn i Strellev/Lyne Gymnastik- og Ungdomsforening, forkortet SLGU, kun kan træne mountainbike på græs. Der er nemlig to baner på vej i Strellev Cykel- og Fritidspark. Baggrunden for fritids- og cykelparken er, at der ikke længere blev spillet fodbold på stadionet, der ligger på kommunalt ejet jord. Der var forslag om at omdanne arealet til frugthave eller hundeskov, men i sidste ende blev det til et område med shelter, bålhytte og plads til at træne på mountainbike. Der var nemlig nogle aktive cyklister i Strellev, så på den måde kunne arealet stadig blive brugt af idrætsforeningen, SLGU, der har en cykelafdeling.

Økonomi Strellev Cykel- og Fritidspark havde brug for knap 165.000 kroner for at kunne bygge mountainbikebanerne. De penge er på plads, så projektet kan nu gå i gang.SLGU har selv skaffet 90.000 kroner.



Varde Kommune giver 50.000 kroner.



Ølgod Udviklingsråd giver 15.000 kroner.



Friluftsrådet giver 30.000 kroner til stier og bålsted.

Det gamle stadion er blevet til en park for både fritidsliv og cykelsport. Her ses en bålhytte med shelter, der er blevet opført i parken. PR-foto

Træner glæder sig Lars Clausager er aktiv mountainbike-kører, træner for børnene i SLGU og med i arbejdsgruppen, der har arbejdet de seneste par år på at få gang i Strellev Cykel- og Fritidspark. - Vi kan udvikle børnene, så de kan komme ind og køre på spor, fordi de får teknikken til at køre på de forskellige spor i området, siger han. - Du udvikler din teknik helt vildt meget ved at komme ud på den her bane. Et spor er cyklisternes ord for en sti, som mountainbikekørere normalt kører på i skovene. Her kan der være skarpe sving, og det kan være og bakker af forskellige størrelser, og derfor er der behov for teknisk kunnen. Et andet problem ved skovene er, at forældre ikke kan tage børnene med og samtidig holde øje med dem hele tiden. Det kan de på en bane, og derfor er håbet, at både teknikbanen og pumptracken bliver benyttet af familier, hvor de voksne måske træner seriøst, mens børnene leger på deres cykler. Samtidig kan de så benytte bålhytten til at spise frokost i, og de kan endda overnatte i shelteren.

Fra venstre: Jeppe Bob Bertelsen, banebygger, Frederik Leth, banebygger, Lars Clausager, projektleder, Nilaus Christiansen, træner, Inga Andersen, Ølgod Udviklingsråd, Carl Holst, Strellevs repræsentant i Ølgod Udviklingsråd, og Tage Johannessen, projektgruppen. PR-foto

Udviklingsråd støtter Den samlede pris er knap 165.000 kroner for de to mountainbikebaner. - Jeg synes, det er imponerede, der her flotte projekt, som de har fået op at stå her i Strellev, siger Inga Andersen, formand for Ølgod Udviklingsråd, der har støttet med 15.000 kroner.

Fra venstre: Tage Johannessen, Lars Clausager, Jeppe Bob Bertelsen, Frederik Leth, Nilaus Christiansen. PR-foto

Inga Andersen, Carl Holst og Tage Johannessen står ved bålkhytten med shelter. Bag dem er området, hvor de nye baner skal bygges. PR-foto