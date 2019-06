Fodboldkvinder skal have ny sportschef - Peter Hansen stopper

VARDE: Det er med god ro i sindet, at Peter Hansen stopper som sportschef for pige- og kvindeafdelingen i Varde IF.

Han har været tre år på posten, men har været tilknyttet klubben siden 2002 - bortset fra det, han kalder et par afstikkere til andre klubber.

- Da jeg startede som sportschef, var alle holdtrænere, nu er alle klubtrænere, forstået på den måde, at nu kigger man lidt længere ud end dit eget hold. Det var et af mine store ønsker, og det er lykkes mig at gennemføre, siger Peter Hansen, der tror på, at det er vejen frem.

- Det kører godt med udviklingen og ungdomsafdelingen, mens damer er lidt nede, som vi havde forudset. Men klubben er på ret køl igen efter en turbulent periode de seneste år, og jeg kan med god ro i sindet overladen klubben til nogle andre, siger Peter Hansen.

Han fortsætter som træner for pigerne ved Esbjergordningen og Vitaskolen i det kommende skoleår.