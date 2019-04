Fodboldgolf sparket godt i gang: Ny bane fik en vild start i denne påske

En ny attraktion tegner til at blive en stor succes i Ho ved Blåvand. Fodboldgolfbanen åbnede skærtorsdag, men blev officielt sparket i gang mandag.

Det er Peter Nielsen, Oksbøl, også kendt som byrådsmedlem for Venstre i Varde Kommune, der er daglig leder på golfbanen, der nu også rummer en fodboldgolfbane.

Ho: Blåvandshuk Fodboldgolf åbnede officielt mandag, 2. påskedag, men reelt åbnede banen skærtorsdag. Blåvandshuk Fodboldgolf er en slags lillebror til Blåvandshuk Golf i Ho. Det er samme ejer, og der er ikke langt mellem de to baner i landsbyen nær naturhalvøen Skallingen.

Det er Oksbøl Savværk, der har dekoreret banen. Her Tirpitz. Foto: Chresten Bergh

Kan samle familien

De tal for den solrige påske er meget tilfredsstillende, og Peter Nielsen er da også meget begejstret for den start, som fodboldgolfbanen har fået.

Det tegner rigtig godt.

Ved indvielsen var Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid i Varde Kommune, og han sparkede bogstaveligt talt fodboldgolfbanen officielt i gang. Han gav en bold et velrettet spark.

Før havde Mads Sørensen leveret et indspark i form af en tale, og han kom ind på, at Varde er den kommune i Danmark, hvor der er mest plads til at boltre sig på i forhold til indbyggertallet, når det drejer sig om indendørs idræt.

Men i en turismeundersøgelse fremgår det, at turisterne efterlyser flere attraktioner, som kan samle familien.

Det vurderer Mads Sørensen, at fodboldgolfbanen i Ho er et eksempel på.