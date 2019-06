En populær aktivitet til byfesten i Agerbæk for de 5-8 årige drenge og piger

- Alle børnene på banen i dag spiller fodbold i forvejen, men mon ikke også denne aktivitet til byfesten kan tiltrække endnu flere små fodboldspillere på vores egn? Siger Karen Jensen (37), der er en af arrangørerne, træner og fungerende kampfordeler i Agerbæk Sportsforening foruden at være mor til Thor (6), der er ved at gøre sig klar til sin første kamp, men ikke lige kan finde sin kamptrøje.

Agerbæk: Der hersker stor travlhed denne formiddag ved den oppustelige fodboldbane på Agerbæk Stadion, hvor et ministævne for U5-U8 fodboldspillere finder sted i forbindelse med byfesten i Agerbæk.

Lokal opbakning

De tilmeldte fodboldklubber er fra lokalområdet, og er fra henholdsvis Agerbæk, Næsbjerg, Årre, Nordenskov og Grindsted. Der er henved 70 deltagende børn i alderen 5-8 år. For mange af dem er det første gang, de skal spille til et stævne og for mange er det endda også første gang, de skal spille en kamp.

- Hvert hold stiller med cirka 5 børn, og så er der 3 spillere på banen ad gangen i kampe af 9 minutters varighed, siger Sabrina Schilling, mor til Alfred Schilling (5), mens hun indimellem hepper højlydt på sønnike der lige nu er på banen, men et kort sekund er i tvivl om i hvilken ende, der for hans vedkommende skydes på mål. Alfred har ellers stor fodbolderfaring hans unge alder taget i betragtning, og har spillet bold, siden han kun var 2 år gammel.

Der er bred opbakning og en god stemning rundt om den oppustelige bane, hvor entusiastiske forældre og bedsteforældre er stimlet sammen heppende og klappende, men indimellem må de også trøste lidt, når de små spillere ikke lige vandt en kamp eller helt kunne holde rede på, hvor man skulle hen i hvilken retning på banen.

Ét er sikkert, der er masser af spirende fodboldtalent og spilleglæde at arbejde videre med i de yngste rækker i Agerbæk Sportsforening.