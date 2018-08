Flygtningemuseum i Oksbøl kommer på finansloven

Et finanslovsudspil om støtte til et flygtningemuseum i Oksbøl er en blåstempling af projektet, som kan få stor betydning for den resterende finansiering, vurderer direktøren for Vardemuseerne.

Oksbøl: Regeringen har offentliggjort et forslag til fordeling af 400 millioner kroner til kulturen i perioden 2019-2022. I dette forslag afsættes der 10 millioner kroner til etableringen af Danmarks Flygtningemuseum i Oksbøl. Forslaget skal dog lige vedtages i Folketinget, inden millionerne kan sendes til Oksbøl.

- Danmarks Flygtninge Museum under Vardemuseerne er et statsanerkendt museum. Museet ønsker at etablere et internationalt flygtningemuseum i Oksbøl, og det skal ligge i Danmarks største lejr for tyske flygtninge efter anden verdenskrig. Der afsættes 7,5 millioner kroner i 2019 og 2,5 millioner kroner i 2020 til projektet, står der i regeringens udspil.

- De 10 millioner kroner på finanslovsudspillet er i virkeligheden meget mere end 10 millioner kroner værd. Det er i sig selv et markant tilskud til projektets økonomi, men det er desuden en blåstempling af projektet, som kan få stor betydning for den resterende finansiering, udtaler Claus K. Jensen, direktør for Vardemuseerne, i en pressemeddelelse.