Flugtbilist havde intet kørekort, da han kørte cyklist ihjel

Han sigtes alligevel

Det fremgår, at manden har et svækket helbred, og derfor er der ikke fra politiets side krav om fængsling. Det kan der være i den slags sager af hensyn til retshåndhævelsen.

Manden må altså ikke køre i bil her efter ulykken, men det måtte han heller ikke før.

Manden kan umiddelbart imødese at blive sigtet for uagtsomt manddrab, for at køre fra et ulykkessted og for at køre uden kørekort. Det ændres der ikke ved, selv om han ikke stilles for en dommer ved et grundlovsforhør med krav om fængsling.

Ulykken skete ud for Alslev på Hjerting Landevej, der leder trafikken mellem Varde og Hjerting og er en vej, der kan minde om en hovedvej.