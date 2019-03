Navn: Panik. Bundet af medlem: Lars Ager. Lars havde ikke fået noget på krogen i et stykke tid. Frustrationen var stor, og panikken var ved at krybe ind under huden - så derfor satte han sig ned en sen aften og bandt fluen. Dagen efter fangede han to store laks. Derfor fik den navnet Panik. Foto: Chresten Bergh