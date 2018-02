Flertal vil forhandle om busser til børnehaver

Blaabjerg: I den nye tildelingsmodel for børnehaver er der ikke disponeret med de penge, der bliver brugt på busser i Oksbøl og i Blaabjerg-området. Det var ellers meningen, fordi et enigt Udvalget for Børn og Undervisning i december besluttede at nedlægge busordningen. De første busser skal efter planen stoppe med at køre 1. januar 2019.

Forligspartierne har valgt at trække pengene ud af modellen, fordi Niels Christiansen (K) har ønsket at forhandle om en ny ordning med busser i hele kommunen i stedet for at nedlægge busserne.

- Det er et signal om, at vi er villige til at kigge på andre muligheder. Det er ikke sikkert, at der er det, for det kræver i hvert fald, at der er nogen, der kan pege på en noget større økonomi, hvis det skal bredes ud til hele kommunen, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Han påpeger, at de nuværende busser er slidte, så selv hvis ordningen kun skal fortsætte i det vestlige område, så skal der findes penge til nye busser.