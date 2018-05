Flere penge til energirenoveringer

Kommunen: Lysten til at spare penge på energi er stor i Varde Kommunes egne bygninger. Så meget at plan og teknik indstiller til byrådet, at Varde Kommune optager et lån fra en statslig pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 millioner kroner. Derved er der cirka 11 millioner kroner til energirenoveringer i Varde Kommune i 2018. Erfaringen er, at energibesparende foranstaltninger er en særdeles samfundsnyttig forretning. Statslånet betales tilbage med besparelserne på el, vand og varmeforbrug. libra