Flere i Varde går på arbejde ved siden af folkepensionen

Arbejdsmarkedschef Erik Schultz, tv., med formand for udvalget for arbejdsmarked og integration, der netop har besluttet en øget indsats for at få ledige over 50 år i arbejde. Arkivfoto: Chresten Bergh

Pensionister i job

Folkepensionen er ingen hindring for at møde på arbejde hver dag,og i Varde Kommune arbejder rigtig mange pensionister. 5,8 procent af alle i job i Varde Kommune har folkepensionen med i lommen, og det placerer kommunens ældre i den mest arbejdsomme tredjedel i Danmark.

Varde: Tidligere tiders længsler om evig ferie, såsnart efterlønsbeviset var indfriet, er i den grad afløst af en ny generation af ældre, der slet ikke ønsker at stoppe med at arbejde igen. Antallet af ældre over pensionsalderen, der stadigvæk arbejder, er steget med 45 procent siden 2008, og i dag er 5,8 procent, eller hver 17. arbejdsplads i Varde Kommune, besat af mennesker over 65 år. Landsgennemsnittet er 4,5 procent, og Varde Kommune er i den tredjedel af de danske kommuner, hvor befolkningen arbejder længst. - Der er en tradition for, at Varde Kommune har en højere arbejdsfrekvens end landsgennemsnittet. Derfor overrasker det mig ikke så meget, at det også ses blandt de ældste i arbejdsstyrken, siger arbejdsmarkedschef Erik Schultz.

Tallene I Varde Kommune udgør folkepensionister 5,8 procent af alle i arbejde.Landsgennemsnittet er 4,5 procent.



Ældre, der bliver ved med at arbejde, er en stigende tendens. Fra 2008 til 2015 (som er de nyeste tal, der kan opdrives. Red.) er andelen vokset med 45 procent i Varde Kommune.



Varde er nummer 32 blandt danske kommuner, når det kommer til at have flest borgere over 65 år i arbejde.



Top fire består af øer: Læsø, Fanø, Samsø og Ærø - med henholdsvis 12,8; 11,2; 10,9 og 10,6 procent af arbejdsstyrken over 65 år. På femtepladsen ligger Hørsholm Kommune med 9,4 procent.



Kilde: Arbejdsmarkedskontor Syd Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Det gavner alle når de ældre arbejder Arbejdsfrekvensen er et tal for, hvor mange i den arbejdsduelige alder, der rent faktisk arbejder. I Varde kommune er tallet 76 procent, mens landsgennemsnittet er under 70 procent. Hvad betyder det for en kommune, at den har en høj arbejdsfrekvens? - Det betyder, at den har en lavere skattefrekvens, siger Erik Schultz og fortsætter: - Når flere forsørger sig selv, er der færre, der skal forsørges. En høj arbejdsfrekvens er et sundhedstegn for en kommune. At bøtten er vendt, og de ældre nu drages mod arbejdsmarkedet, begyndte ifølge arbejdsmarkedschefen med afskaffelsen af efterlønnen og Folketingets beslutning om at hæve pensionsalderen.

Overraskende udvikling - Der er ingen tvivl om, at det skyldes tilbagetrækningsreformen. Men det er overraskende, at folk faktisk bliver endnu længere på arbejdsmarkedet, end reformen foreskriver, siger han og fortsætter: - For få år siden kiggede folk efter en mulighed for at gå på efterløn allerede, når de var 60 år. I dag ser vi mange, der vil arbejde langt op i halvfjerdserne. Det ikke er lykken at være hjemme? - Jeg har altid sagt til folk, der overvejer at gå på efterløn, at de skal tænke på, hvor mange timer der skal erstattes med nyt indhold. Samtidig mister du din identitet og dit netværk, og du skal have skabt dig en ny struktur. Det har også slidt mange gode ægteskaber op, at mand og kone pludselig er sammen hele dagen og ikke længere kommer hjem med hver sine oplevelser, siger Erik Schultz. Han fortsætter: - Derfor tror jeg, at den seniorordning, der giver mulighed for individuelle aftaler, skal dyrkes mere. Så ældre medarbejdere kan trappe ned i tid.