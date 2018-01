Flere i Varde Kommune starter deres egen virksomhed

PowerTower

PowerTower er ProVardes iværksættertiltag. I Varde åbnede PowerTower i vindmøllefabrikken Titans administrationsfløj maj 2016.Der er i dag 18 iværksættere i PowerTower i Varde.



De lokale PowerTower er et samarbejde med ProVarde på den måde, at de er etableret på baggrund af et lokalt initiativ, mens ProVarde står for al iværksætterhjælp, kurser og netværk.



PowerTower Helle er løbet i gang af de to udviklingsråd for Helle Øst og Helle Vest. Det er udviklingsrådene, der laver kontrakter med nye virksomheder og hjælper til rette. Lejeaftalen bliver indgået direkte mellem iværksætter og, for PowerTower Helles vedkommende, Helle Hallen.



Prisen for en kontorplads i PowerTower Helle er 1200 kroner om måneden.



PowerTower Ølgod og PowerTower Skovlund er de næste lokale iværksætterhuse undervejs.



Styregruppen for Fødevaregruppen i Skovlund arbejder på i løbet af et par måneder at begynde med at leje to-tre pladser i PowerTower i Varde.



Ølgod Handel og Erhverv står bag planer om et PowerTower i Ølgod. Her er planerne endnu ikke konkrete. Foreløbig skal iværksætterchef Friedericke Bruhn også holde møde med ejer af det nye "Ølgod Erhvervspark", stiftet af investor Søren Hvidberg. Muligvis kan der blive tale om at etablere PowerTower i Ølgod i erhvervsparken, ligesom der er tale om lokaler ved et kommende kulturhusbyggeri.