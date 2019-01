Flere hundrede dukkede op til valgmøde på Rådhuset

Belastningsmaksimum

En af de store emner var, hvorvidt der skal ske en vækst i turismen, og om det betyder, at der skal bygges hoteller og lignende i strandbyerne.

- Vi skal overhovedet ikke begynde at bygge på områder, hvor der er vild natur, sagde Karin Rohr Genz (AL).

Måske mere bemærkelsesværdigt talte også tilhængere af et hotel på Hafniagrunden i Blåvand for, at man skal passe på med at bygge for meget. Claus Christensen mente, at det var vigtigt at begynde at se på, om infrastrukturen kan følge med til byggerierne i blandt andet Blåvand, og Steen Holm Iversen (LA) mente, at Blåvand er ved at nå sit belastningsmaksimum i forhold til turister. Til gengæld mente han, at der er længere til et belastningsmaksimum i andre strandbyer.

Henning Hyllested (EL) mente, at det ikke gav mening, at Steen Holm Iversen talte om et mætningspunkt, når han samtidig går ind for at bygge et hotel i Blåvand.