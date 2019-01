Flere flygtninge i job øger fraværet på sprogskolen

Sprogskolen i Varde kæmper med et højt fravær. Men ifølge udvalgsformand er der også en forside af medaljen: Fraværet skyldes i høj grad, at mange af kursisterne er i arbejde.

Hun forklarer, at kommunen sanktionerer ulovligt fravær, hvis det er personer på offentlige ydelser, der ikke dukker op til den lovpligtige undervisning. Det vil sige, at personen simpelthen mister en del af de penge, som han eller hun skulle have haft fra kommunen. Men hvis en flygtning er kommet i et lønnet job, så får flygtningen ingen offentlige ydelser, og så er der ingen penge at holde tilbage.

- Vi har faktisk fået en del af vores flygtninge i arbejde. Og det gør, at når de har 37 timer, så kniber det med at komme til undervisning efter arbejde, siger hun.

Undervisning på arbejdspladser

Connie Høj fortæller, at der er flere tiltag i gang for at få fraværet ned. For eksempel kigger kommunen på, om kursisterne har den samme kulturelle forståelse af, hvornår man er så syg, at man ikke behøver at komme på sprogskolen.

Der er også tiltag i gang for at gøre det lettere for folk, der har arbejde, at deltage i sprogundervisning.

- Vi vil se på, om vi kan flytte undervisningen ud, så når man har fri fra arbejde, så har man undervisningen der lige efter, så de ikke skal køre efter det, siger hun.

Hun forestiller sig også, at man kunne lave hold for flygtninge og indvandrere i landbruget, hvor man samler de ansatte fra et bestemt område med mange gårde.