Flere butikskæder kigger på Varde

Trods fire ledige lejemål i midtbyen, ser ejendomsmægler Jesper Ølgaard Bloch fra EDC Erhverv Poul Erik Bech et stort potentiale i Varde som fremtidig handelsby.

Varde: Det er ikke let at skabe en dominoeffekt, hvis brikkerne står for langt fra hinanden, og det er lige præcis det, der er tilfældet med de store butikslokaler i Vardes midtby. - Varde er centerby for en geografisk stor kommune. Der er masser af potentiale i byens handelsliv, især også med den seneste byforskønnelse, fortæller Jesper Ølgaard Bloch, der er partner og ejendomsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har 17 afdelinger på landsplan og den nærmeste i Esbjerg. Jesper er selv bosat i Varde, og kender dermed alt til byens potentiale. Det var samtidig ham, der formidlede lejekontakten mellem Niels Henrik Hansen fra Tørner og Bestseller.

Bestseller var på undercover besøg i Varde for at se om Tørners butiksarealer var noget for dem. Her åbner de en Only-butik. Jesper Bloch, ejendomsmægler EDC Erhverv Poul Erik Bech, Esbjerg

På udkig for de store - Vi har en retailafdeling, der over hele landet konstant er på udkig efter egnede butiksmuligheder. Bestseller ønskede at etablere en Only butik i Varde, og da der ikke var egnede lokaler til udleje, tog jeg direkte kontakt til Niels Henrik Hansen for at høre, om han eventuel kunne være interesseret i en handel. Og det var han, fortæller Jesper Ølgaard Bloch. Også bankernes domiciler i midtbyen er ofte i spil, når de store kæder kigger på Varde. - Vi mangler i den grad lokaler fra 500 kvadratmeter og opefter. Men hvis bankerne skal overveje en flytning, så skal der også være attraktive lejemål til dem, ellers opnår vi ingen dominoeffekt, fortæller Jesper Ølgaard Bloch, der lige nu har fire ledige butikslejemål i midtbyen, heraf tre i Kræmmergade.

Kræmmergade er ledig - Jeg har interesserede, der overvejer at overtage lejemålet i Outdoor X-Perten, og en anden lejer er i spil til lokalerne, hvor der tidligere var Ellas Coffeeshop. Men vi mangler stadig lejere til forretningen overfor Puls, der har været brugt til pop-up-butik i et par omgange, og til den nuværende genbrugsbutik på Skansen, siger ejendomsmægleren, der trods de tomme lokaler ser positivt på fremtidens butiksliv i Varde. - Det er helt naturligt, at eventuel kommende lejere venter på at få en udmelding i forbindelse med den store gågaderenovering. Og når den er gennemført, tror jeg for alvor, vi har en midtby som turisterne vil køre efter, og dermed øges også interessen for de ledige lejemål, lyder vurderingen fra Jesper Bloch.