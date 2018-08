Flere ældre, færre skolebørn og skrumpende arbejdsstyrke: Befolkningsprognose viser udfordringer de næste 12 år

Varde Kommune har fået lavet en ny befolkningsprognose, der giver et bud på, hvordan kommunens befolkning ser ud i 2030. Hvis det kommer til at gå, som prognosen forudser, så er der udfordringer, som Varde Kommune ifølge borgmesteren ikke kan klare alene.

Varde Kommune: Der bliver flere ældre, men færre til at betale kommuneskat. Der er potentiale for at få børnefamilier til kommunen, men et fortsat børnefald kan gøre det svært at bevare alle skoler og børnehaver. Der er fremgang i dele af kommunen, men tilbagegang andre steder.

Der er nok af udfordringer for dette og de kommende byråd frem mod 2030, hvis en ny befolkningsprognose, som Cowi har udarbejdet for Varde Kommune, viser sig at blive virkelighed.

- Det ligner det billede, jeg havde forventet - langt hen ad vejen. Men det fortæller også, at vi har udfordringer med befolkningssammensætningen, siger borgmester Erik Buhl (V).