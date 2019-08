Flensted i tæt samarbejde med Fødevarebanken

FødevareBanken og Flensted har indgået et erhvervssamarbejde, der skal være med til at få FødevareBankens kølebiler til at rulle.

Varde: Madspildsorganisationen FødevareBanken har siden februar modtaget snitgrønt, kartofler og andre af Flensted produkter. Nu har de to parter taget endnu et skridt mod et øget samarbejde og indgår derfor et erhvervspartnerskab.

De modtagesteder - herberger, væresteder og lignende, som FødevareBanken leverer mad til, har i flere måneder kunnet lave mad af frostgrøntsager, snitgrønt og kartofler fra Flensted, der produceres lokalt i Vestjylland.

Varerne stammer blandt andet fra overskudsproduktion og er andre varer, Flensted af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at sælge. De er derfor blevet doneret til FødevareBanken, der leverer overskudsmad til omkring 250 organisationer for socialt udsatte over det meste af landet.

Nu indgår de to et erhvervssamarbejde.

- Jeg er glad for, at Flensted ønsker at øge samarbejdet med os, så det nu bliver til et egentligt erhvervspartnerskab, der udover varer også omfatter økonomi, kommunikation og strategi, siger direktør i FødevareBanken Karen-Inger Thorsen i en pressemeddelse.

- At modtage overskudsmad er selvfølgelig helt afgørende for, at vi kan fungere, men at drive en organisation som FødevareBanken, kræver ud over mad tillige synlighed og økonomi. Det er meget glædeligt, at Flensted på den måde er med til at løfte det ansvar, som jeg også synes er erhvervslivets, siger hun videre.

FødevareBanken har de seneste år etableret en række erhvervspartnerskaber. Blandt andet er Netto, Jyske Bank, Thise Mejeri og nu også Flensted med til at få FødevareBankens kølebiler til at rulle.

Om baggrunden for partnerskabet siger Marketing- og Innovationschef, Anne Borghegn, Flensted:

- FødevareBanken er med til at løse en meget konkret udfordring for os, når vi af og til står med uundgåelig overproduktion, fejl på emballage eller lignende - og løser en vigtig samfundsopgave i det hele taget. Derfor er det selvfølgelig også rimeligt, at vi som virksomhed bidrager med mere end mad til, at FødevareBanken fortsat kan eksistere.