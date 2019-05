Varde Kommune: En 26-årig fleksjobber blev torsdag dømt for et voldtægtsforsøg mod en kvinde i ledelsen af en større produktionsvirksomhed i Varde Kommune. Manden er idømt en dom, som indebærer, at han nu er under tilsyn fra sin hjemkommune, Varde. Kommunen kan bestemme, hvor skal tage ophold, og hvor han skal arbejde. I praksis kan kommunen administrativt frihedsberøve ham.

Den 26-åriges forsvarer Nicolai Kryger påstod frifindelse, fordi manden ikke havde hensigter om voldtægt. Der var tale om et akavet og kejtet forsøg fra en lettere retarderet på at komme i kontakt med kvinden.Dommer Gitte Nymand Nielsen oplyser, at hun sådan set er enig i, at manden ikke havde den hensigt, men at mandens handlinger - blandt andet med at bære kvinden mod et afsides sted - et et voldtægtsforsøg. Anklager Ulla Sandberg havde påstået en kommunal tilsynsdom, som manden altså fik

Pause om morgenen

Voldtægtsforsøget fandt sted en onsdag i september klokken 08.40. Manden traf kvinden i en pause, begge var udendørs.

Mandens og kvindens forklaring stemmer næsten overens. Den 26-årige tog fat i kvinden bagfra. Han forsøgte at kysse hende, slikkede hende i hovedet. Muligvis endte de begge på jorden.

Kvinden fik gjort klart, at hun bestemt ikke var interesseret i disse tilnærmelser. Manden tog hende derpå over skulderen og bar hende mod et mere afsides sted. Det lykkedes for kvinden at vriste sig fri. På et tidspunkt havde manden fat i kvindens buksebælte eller linning, og han hev også op i kvindens bluse.

Efter tumulten gik manden roligt tilbage til sit arbejde på fabrikken.

Manden forklarede, at han ikke havde til hensigt at voldtage kvinden. Han mente, at kvinden havde udvist en form for interesse, og han havde indtryk af, at hun legede med hans følelser.

- Jeg havde blandede følelser for hende, forklarede manden i Retten i Esbjerg.