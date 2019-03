Flaskevold på tankstation: Betjent blev væltet omkuld

Varde: En 39-årig mand fra Sønder Omme blev lørdag aften slået i hovedet med en flaske foran Circle K på Ribevej i Varde. Efterfølgende blev han selv sigtet for vold mod polititjenestemand, da han bankede hovedet ind i brystkassen på en politibetjent, der væltede bagover.

Manden blev også sigtet for at true politiet. Der er endnu ikke blevet sigtet nogen for at slå en flaske i hovedet på den 39-årige.