Flaskerne bag Gitte afslørede svaret

Blåvand/Henne: I sommerkonkurrence nummer 23 skulle læserne gætte, ved hvilken attraktion Gitte Rahbek arbejder. Det rigtige svar er Blåvand Kurbad & Wellness. Det gættede Bente Winther fra Henne. Hun har vundet selvvalgte varer fra Varde Ådal Lam til en værdi af 200 kroner. Bente Winther deltager samtidig i konkurrencen om et Panasonic fladskærms-tv til en værdi af 6499 kroner fra Radio og TV-Gården Tistrup.

Det var flaskerne bag Gitte Rahbek på billedet, der afslørede svaret for Bente Winther. Hun tænkte, det måtte være skønhedsprodukter. Det er kun nogle af JV's sommerkonkurrencer, hun deltager i, og som hun selv siger, så plejer hun ikke at vinde, så hun var glad for præmien, som hun skal til Toftnæs for selv at vælge ud.