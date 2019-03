Nymindegab: Det er efterhånden snart tre år siden, at etableringen af en sammenhængende cykelstirute rundt om Ringkøbing Fjord blev besluttet. Varde Byråd besluttede i maj 2016, at den er parat til at ekspropriere jord til den del af cykelstien, som løber i Varde Kommune. Selve idéen om cykelstien er fostret af Ringkøbing-Skjern Kommune, der dog har været noget forsinket med sin del af cykelstien.

Men nu forbereder Varde Kommune cykelstien ved Nymindegab ved at indlede en ekspropriationsforretning, hvis det ikke lykkes at lave frivillige aftaler med lodsejerne. Varde Kommune har sat i alt 1,2 millioner kroner af til etableringen af cykelstien. Åsteds- og forligsforretningen holdes den 6. maj. Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, er kommunens repræsentant.

Cykelstien kommer til at gå nord om Nymindegab fra Vesterlundvej og ud til Vesterhavsvej og forventes færdig i midten af oktober.