Outrup: Fire brækkede ribben, problemer med kæben, svimmelhed og risiko for varigt men. Det er ifølge en yngre rumænsk mand, der er tidligere medarbejder hos Norlax i Outrup, konsekvensen af, at han ifølge ham selv og anklagemyndigheden blev overfaldet af to rumænske kolleger i et omklædningsrum på virksomheden den 23. november i fjor.

Efterfølgende valgte virksomhedens ledelse at fyre alle tre medarbejdere ifølge en formand, der var indkaldt som vidne i Retten i Esbjerg onsdag. Fyringerne skete samme dag på Norlax, der er en af landets største producenter af røgede fiskeprodukter.

Men ledelsen tav og valgte ikke at anmelde voldsepisoden til politiet. Det skete først tre dage senere, den 26. november, ifølge anklager Marlene Seidenfaden fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Og det var den forurettede, der selv efter en indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg anmeldte voldsepisoden.