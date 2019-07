Fireårig forsvandt på stranden: Nu er Magne fundet i god behold

Børsmose: Fireårige Magne, som forsvandt i klitterne på Børsmose Strand onsdag eftermiddag, er fundet i god behold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Magne er på ferie på vestkysten med sin familie, som kommer fra Sjælland, da han under en strandtur pludseligt forsvandt i klitterne omkring klokken 15. Efter to timer blev drengen fundet i god behold af nogle badegæster omkring 1500 meter syd for Børsmose.

Han er nu tilbage hos sine forældre.