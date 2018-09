Fire områder er i spil til nye lejeboliger i Næsbjerg

Langt fra alle er parate til at ofre Næsbjerg Bypark til fordel for 20-25 almene boliger. Borgerforeningen skal se på tre andre steder.

Næsbjerg: Interessen var stor, da Næsbjerg Sogns Borgerforening onsdag aften holdt borgermøde i Næsbjerghus. 90 lokale var mødt op for at tage stilling til, om byen er parat til at ofre Næsbjerg Bypark til fordel for 20-25 almene boliger. Et område som Arbejdernes Andels-Boligforening har peget på, hvis den skal bygge almene lejeboliger i byen.

Er byen så parat til at ofre byparken?

- Der er nogle, som synes, vi skal rydde byparken, men der kom også forslag om tre andre placeringer, siger Finn Ladegaard, der er formand for Næsbjerg Sogns Borgerforening.

Han fortæller, at langt fra alle i byen er klar over, at de har en bypark, der ligger bag Æblehaven og vest for Vestjyllands Andel.

- Men de, der bor der, bruger den meget, siger Finn Ladegaard.

De tre andre, foreslåede steder er nord for konfirmandstuen på Agervigvej, Hovedgaden ved siden af Vestjyllands Andel, hvor det gamle forsamlingshus lå, og bag skolens p-plads på boldbanerne på Troesmosevej.