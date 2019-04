Varde/Ølgod: Ikke færre end fire kvinder har i denne uge begået butikstyveri i Varde Kommune.

Tirsdag blev en 42-årig kvinde fra Agerbæk taget for at stjæle hårfarve og kaffe for 230 kroner i Kvickly i Varde.

Samme dag blev en 29-årig kvinde fra Esbjerg sigtet for at stjæle en playstation til 1200 kroner i Føtex i Varde.

På Circle K-tanken ved Herningvej i Ølgod afslører videoovervågning, at to piger mandag stjal slik. Politiet har endnu ikke været i kontakt med de to piger.