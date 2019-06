Fire ildsjæle i Nørre Nebel IF hædret med sølvemblemer

Nørre Nebel: Fire frivillige fra Nørre Nebel IF blev hædret på en særlig måde ved afslutning på forårets turneringer. Klubben havde nemlig søgt DBU Jylland om sølvemblemer til dem - den slags uddeles kun til personer, der i over 15 år har været frivillige i en klub.

Sølvemblemerne gik til:

Tommy Jepsen, som gennem over 20 år har været træner og holdleder for diverse fodboldhold i Nørre Nebel IF og Blåbjerg Samarbejdet. Derudover har han siddet to år i Nørre Nebel IF's bestyrelse og hjulpet med en lang række opgaver i foreningen.

Lars "Jon" Hansen har i over 20 år været holdleder for en lang række af klubbens Herre Senior- og Oldboys-hold. Han står for praktiske ting som tipskassen, øl og sodavand og trøjevask. Lars "Jon" Hansen stiller også op til alle træninger, hvor han pumper bolde og gør de øvrige rekvisitter klar til trænerne.

John Pedersen har gennem 16 år i Nørre Nebel IF været træner for U15-drenge, U19-drenge og senest Dame Senior. Han har været med i bestyrelsen i fire år, hvor han i to år var klubbens formand. I hele hans periode i klubben har han været træner, men også kunnet finde tid til at være frivillig dommer i ungdomskampe.

Claus Fahl har siddet i Nørre Nebel IFs bestyrelse i otte år og har gennem næsten 20 år været ansvarlig for kridtningen af klubbens fodboldbaner. Claus Fahl har gjort en indsats for Nørre Nebel IF's opgaver i forbindelse med Bork Festival og hjælper med praktisk arbejde på stadion.