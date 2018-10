Fire byer har udsigt til opgravningshelvede i den gode sags tjeneste

Varde/Sig/Agerbæk/Nordenskov: Det er et helvede, når det står på. Spørg bare indbyggerne i eksempelvis Starup-Tofterup, Årre og i Varde midtby, der har fået gravet gaderne op for at få lagt nye kloakrør og ledninger til regnvand. Alt sammen i den gode sags tjeneste og en del af Varde Kommunes langsigtede spildevandsplan 2019-2029, som snart kommer i offentlig høring.

En plan som betyder, at kun renseanlæggene i Varde og Skovlund overlever.

De kommende tre år kan fire byer se frem til et opgravningshelvede. Det er en del af Varde midtby, Sig, Agerbæk og den del af Nordenskov, som ikke er en del af det lokale afvandingsprojekt.

Som noget nyt vil de berørte grundejere få besked tre år før, arbejdet går i gang. Og senest et år efter separeringen på vejen skal grundejeren ifølge spildevandsplanen have separeret deres eget regnvand. Derved har grundejeren fire år til at forberede sig rent økonomisk.