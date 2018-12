Finn Inn udvider med gammel emballagefabrik

Finn Inns udlejning af alverdens trailere og redskaber er i vækst, og derfor købte han for to år siden den lukkede Junker Emballage på Glarmestervej i Varde. Den er nu lagerudlejning og erhverslokaler.

Varde: Finn Inn, med det borgerlige navn Nielsen, har udvidet forretningen.

For 3,5 år siden rykkede udlejningsfirmaet fra lokalerne bag pølsevognen på Ribevej og til nyt domicil på Hammeren, hvor Tide Bus tidligere havde garager og værksted. Men for to år siden købte han den lukkede Junker Emballage på Glarmestervej, i samme ende af Vardes industriområde, til.

- I mellemtiden har jeg haft bygningen lejet ud til Brandt Autolakering, men de har nu købt bygningerne efter Alslev Rustfri montage og er flyttet, siger Finn Nielsen.

Derfor har han endelig sat bygningen i stand, og står nu klar med lagerudlejning og ledige erhvervslokaler til leje.