Finalestævnet til Skole OL havde deltagelse af ti skoleklasser

Varde: Forleden var Varde Bueskyttelaug vært for det store finalestævne i bueskydning, der afgør hvilke elever, der skal til Skole OL-finale i Aarhus senere på året. Fem 5. klasser og fem 6. klasser - i alt knap 200 elever - mødte op til konkurrencen, der blev en spændende dag med mange flotte individuelle præstationer og et vellykket stævne. Vejret var lidt gråt, men det lagde ikke nogen dæmper på eleverne, der med højt humør gik til opgaven med at mestre bue og pil. De to grupper blev vundet af henholdsvis 5. L fra Tistrup og 6. klasse i Janderup. - Vi ønsker klasserne al mulig held og lykke ved finalestævnet der afvikles 18-21 juni i Århus, siger Torben Schäffer i en pressemeddelelse fra Varde Bueskyttelaug.

