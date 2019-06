For syvende gang bydes indenfor i hallerne på Filsøgård, hvor der er noget at smage på for hele familien i naturskønne omgivelser

- Jeg er med for tredje gang på Filsø Fødevarefestival, og jeg nyder at fortælle folk om vores kaninkød, mens de får smagsprøver af de forskellige spegepølser, siger Gitte Høj Arnum og fortsætter:

Ølsæbe og rosévin

Der er lang kø på smagsprøver ved Vinspecialisten Vardes stand, hvor der er udstillet i litervis af rosévin.

- Sommerens mest populære vin er bare rosé, siger Janie Steffens den ene del af parret, der driver butikken og tilføjer:

- Vi sælger også meget portvin til pinsefrokosternes desserter og kager, og vi prioriterer hvert år, at være med på en lokal fødevarefestival af denne kaliber, hvor vi også i høj grad networker, og møder nye samarbejdspartnere.

Vrøgum er repræsenteret ved Bente Staals velduftende virksomhed Sæberiget.

- Er det virkelig sæbe, det her, siger Jan Petersen om et stykke rustik ølsæbe, som han er lige ved at sætte tænderne i, hvori der indgår ravøl fra Fanø Bryghus.

- Humle blødgør, og giver glans og fugt. I gamle dage brugte man øl til hårvask, siger Bente Staal.

Jan Petersens hustru, Inge-Lise Berg er dog mest forundret over, at parret til daglig er nærmeste nabo til Fanø Bryghus i Nordby helt uden at vide, at de sælger ølsæbe.

Mimi Haahr er med for første gang med en stand. Hun driver virksomheden Filsøhuset i Henne, hvor storfamilier kan leje et hus til 22-32 mennesker, der er naturlegepark, og hver fredag er der kunst- og keramikudstilling, hvor Mimi Haahr selv er til stede, og fortæller om de ting, hun skaber i keramik af lokal Filsø ler.

- Jeg var spændt på om der ville være interesse for min stand, når nu jeg ikke byder på mundgodt, men det havde jeg ikke behøvet at bekymre mig om, siger Mimi Haahr.

Preben Thomsen og Pernille Nielsen har lige købt et par ting fra Mimmi Haahr.

- De skal bruges som gaver, siger Preben Thomsen, og Pernille Nielsen tilføjer:

- Vi kommer her hvert år, vi bor i Henne Stationsby, og faktisk kendte vi slet ikke til Mimmis Filsøhus før i dette øjeblik, og det er dét, der er så sjovt ved at komme her, at vi sådan kan opdage nye lokale virksomheder.