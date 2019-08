Varde Å Dag er et monsterhit, og blandt de allerstørste trækplastre er den lille by Hodde - den by som de fleste ellers bare plejer at køre igennem.

Varde: I Varde, i Janderup, ved Ho Bugt og i Hodde var der søndag tæt af familier og folk med nysgerrighed og lyst til at prøve alt, hvad der har med Varde Å at gøre. Lige fra ture på vandet til krebsefiskeri og bunker af smagsprøver på mad og drikke fra landet ved vandet. I Hodde, en by med 300 indbyggere, nok mest kendt som et sted, man kører igennem på vej fra Varde til Grindsted, er ådag et hit. - Sidste år var her omkring 3000, siger Kurt Kristensen. Han har i over 20 år drevet en gård lige udenfor Hodde. - Det er da sejt. Der er faktisk flere aktiviteter og mange flere mennesker her end i sådan en stor by som Varde, siger han.

Varde Å Dag Tilbagevende dag med fokus på åen og livet ved åen.Sidste år 6-7000 deltagere.



Aktiviteter i Hodde, Varde, Janderup og ved Ho Bugt

Ådag er den store festdag for indbyggerne i Hodde. Kurt og Inger Christensen kunne aldrig drømme om at tage ud og se de andre steder med ådag, når der kommer så mange på besøg i deres egen by. Foto: Lars Thomsen

Den nye kro-familie Han og hustruen får samtidig hilst på alle naboerne. Som Louise, med tvillingerne Noah og Lukas i batteridrevet bil. Bilen er fjernstyret, så hun har kontrol på de to drenge på to-ethalvt. De står foran far Nicklas Schmidts bod ved street-food på Kølhusvej. Nicklas er ved at overtage Hodde Kro i generationsskifte, og fra 1. oktober kommer Louise med i den daglige drift. Den 19. oktober skal de giftes. - Det var dér, der var tid, som Nicklas romantisk siger, mens han tænder op i den store pande, hvor han færdigsteger kødet til de burgere, han har med på marked. Ved siden af står Horne-Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole og sælger falafel med hummus og tomatsalat, og længere henne er Gary Lillistone og sønnen Thomas med pølser lavet af deres egne sortbrogede, økologiske frilandsgrise hjemme i Starup - og familiedynastiet Møller med økologiske boller og sandwich, hvor stort set rub og stub er familie-avl.

Louise med tvillingerne Noah og Lukas. Far er Nicklas fra Hodde Kro, og fra oktober skal Louise med i kroens drift, og den 19. oktober skal hun og Nicklas giftes. Foto: Lars Thomsen

Ingredienser fra hele familien - Melet er fra min onkels økologiske kornproduktion på Rudholm, den koldpressede rapsolie i bollerne er fra min fætter, spegepølserne er fra min fars produktion på Landlyst ved Frøstrup og det grønne er fra mor Connies køkkenhave, siger Niels Møller. Han er 29 år, uddannet pædagog med fuldtidsarbejde i en vuggestue i København, og om søndagen bager han sine boller og sælger familiens produkter på madmarkedet Broens Gadekøkken. - Jeg lejer mig ind på timebasis i et storkøkken fra klokken 03 til 08 hver søndag, og så pakker jeg min cykel og kører på marked, siger han. Dog ikke denne søndag. Der er han, ligesom tusindvis andre, til Varde Å Dag.

Niels Møller synes, han forener det bedste fra to verdener, når han bruger råvarer hjemme fra familien i Frøstrup og sælger sine boller i København, hvor han og kæresten bor. Foto: Lars Thomsen

Conny Paulsen og Claus Bjerre Pedersen fra Esbjerg er til ådag for første gang. Han læste om det på Facebook og i ugeavisen, og parret er begejstrede. De har taget gummistøvler og regntøj på og er klar til at være med det meste af dagen. Foto: Lars Thomsen

Traditionen tro var der opgør i tovtrækning mellem Janderup og Alslev, i Janderup på byens ladeplads. Foto: ProVarde

Ådag er også en yndet mulighed for ture i hestevogn. Foto: ProVarde

Signalkrebsen skal helst udryddes, og så kan den spises, så ådag bød på konkurrence i at fange den invasive art. Foto: ProVarde

Tur i kajakker på åen. Foto: ProVarde

Hygge med snobrød på bål er et andet af de tilbagevendende indslag ved Varde Å Dag, her i Varde. Foto: ProVarde

De mange producenter på Ho Bugt Vej i Kjelst er også med ved ådag. Her fra osteriet. Foto: ProVarde

