Fest- og Kulturugen afskaffes: Varde Kommune satser på middelalderfestivaler i 2019 og 2020

Han er formand for Udvalget for Kultur og Fritid, som har besluttet at satse på to store begivenheder: Wadden Tide i Blåvand og en middelalderfestival ved Varde å.

Varde Kommune har været vært ved Wadden Tide i Blåvand i 2014 og 2016. Wadden Tide er et udstillingsprojekt, der arbejder med nyskabende, international samtidskunst ved Vadehavet. En kulturbegivenhed der hver gang har tiltrukket over 100.000 besøgende, der traver rundt i klitterne og på stranden for at se kunstnernes udstillinger.

Nytænkning

Det betyder, at kommunens hidtil største kulturevent, Fest- og Kulturugen, udgår. Den holdes normalt hvert år og arrangeres sammen med biblioteket, museet, Musik & Billedskolen og andre.

De 225.000 kroner, der årligt er budgetlagt til denne begivenhed, skal allerede fra i år gemmes til næste års to store begivenheder.

- Sidste år drøftede vi, om man kunne blive mættet af for mange, små events. Vi talte om muligheden for at bruge penge på færre men større kulturelle arrangementer. Efter succesen med middelalderfestivalen blev vi i udvalget enige om, at det skulle prøves af. Derfor samler vi nu midlerne og arrangerer middelalderfestival i 2019 og 2021. Det er ønsket, at vi får aktører fra hele Varde kommune med til at bidrage til denne festival, som nok afvikles i Varde, men som er tænkt som en festival for hele kommunen, understreger Mads Sørensen.

Og hvad sker der så med kulturbegivenheder i 2018, når alle pengene gemmes til næste år?

- Der bliver ingen store, kulturelle aktiviteter i år, men flere mindre, for vi holder jo fast i Karlsgårde dag, Varde å dag, åben hede og flere andre. Og så er der jo alle de andre, store kulturaktiviteter som sommerspil og open air koncerterne, lyder svaret fra udvalgsformanden.