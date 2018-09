Varde: Søndag 16. september mellem klokken 13 og 17 er der Fest i Gaden ved Kulturspinderiet i Varde med mange gratis aktiviteter for hele familien.

Det er foreningerne omkring Kulturspinderiet, der inviterer alle til en søndag med en kæmpe buket af gratis underholdning og aktiviteter til ung som gammel.

Der vil være kræmmermarked, hoppeborg, kunstudstilling, skateboard, ansigtsmaling, vægtløftning, Qigong og Tai Chi, dans og salsa samt basketball, panna fodbold og parkour.

- Vi vil være med til at skabe mere liv i byen, og vi har sammensat dagen, så der er noget for enhver smag. Tag familien med og få en dejlig eftermiddag med masser af mulighed for sjov, hygge og bevægelse, siger Kim Batiste, der er koordinator på dagen ved Kulturspinderiet.

Han fortæller, at det også er gratis at få en stand til kræmmermarkedet.