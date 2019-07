Feriemastodonten Slaikjær slår til igen og køber campingperle i klitterne i Vejers

Lene Slaikjær Grønlund og Steen Slaikjær køber Vejers Strand Camping. Søskendeparret fra Hvidbjerg Strand Feriepark købte for godt to måneder siden også det historiske Strandhotellet Vejers fra 1926. Derved bliver de en væsentlig spiller udviklingen af Vejers Strand. Begge køb er med overtagelse den 1. januar 2020. Arkivfoto: John Randeris

Først købte familien Slaikjær det historiske Strandhotellet Vejers. Og nu køber familien Vejers Strand Camping af staten for et tocifret millionbeløb.

Vejers Strand: Familien Slaikjær, der står bag Hvidbjerg Strand Feriepark, slår til igen. Den lokale feriemastodont køber Vejers Strand Camping af statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, med overtagelse den 1. januar 2020. Det er ikke mere end godt to måneder siden, at familien Slaikjær også købte det historiske Strandhotellet i Vejers, der også var sat til salg af Freja Ejendomme. - Nu får vi ikke tid til at holde ferie, siger direktør Lene Slaikjær Grønlund. Sammen med broren, direktør Steen Slaikjær, er hun drivkraften bag Hvidbjerg Strand Ferieparks meget voldsomme ekspansion fra Blåvand mod Vejers.

Campingpladserne Børsmose Strand Camping har 400 pladser på 25,5 hektar. Der er 1.600 kvadratmeter servicebygninger. Minimumsprisen var 17 millioner kroner eller 42.500 kroner per plads. Køber: Ikke offentliggjort.

Vejers Strand Camping har 480 pladser på 21,4 hektar. Der er 1.600 kvadratmeter servicebygninger. Minimumsprisen var 20,5 millioner kroner eller 42.708 kroner per plads. Køber: Hvidbjerg Strand Feriepark.

Vejers Strand Camping ligger lige ned til Vesterhavet og er solgt for et tocifret millionbeløb til familien Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark. Foto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 10. juli 2019.

Fem campingpladser solgt Freja Ejendomme havde sat fem af statens campingpladser til salg. Det var en del af den tidligere regerings regeringsgrundlag, at 17 statsejede campingpladser skulle sælges. Interessen for de fem campingpladser var enorm, hvorfor der kom en ekstra budrunde, der sluttede den 24. juni. - Efterfølgende har Freja ejendomme gennemgået alle bud. Lige nu er vi ved at gennemgå de juridiske formaliteter med køberne, siger salgschef Per Kondrup fra Freja ejendomme. Så alle campingpladser er solgt. De fire andre er Rødhus Klit Camping i Nordjylland, Svinkløv Camping i Nordjylland, Høve Strand Camping på Nordvestsjælland og Børsmose Strand Camping. Hvem, der har købt dem, er endnu ikke oplyst. Det vil først ske efter sommerferien. Campingpladserne i Vejers og Børsmose var de suverænt dyreste med minimumpriser på henholdsvis 20.500.000 kroner og 17.000.000 kroner. - Men vi må ikke kommentere prisen, siger Steen Slaikjær. Han fortæller, at de også bød på Børsmose Strand Camping.

Seksstjernet natur Hvad er baggrunden for, at I rykker mod Vejers Strand? - Nu var der nogle muligheder, der bød sig. Vi tror på, at Vejers Strand går en stor fremtid i møde, siger Steen Slaikjær. Købet af Strandhotellet lå umiddelbart mere naturligt, da det er luksusturisme og samme kundesegment, som Hvidbjerg Strand Feriepark også henvender sig til. Landets eneste superior (svarer til seks stjerner) campingplads med et nybygget Strandhotellet Hvidbjerg. Men Vejers Strand Camping er qua sin beliggenhed i klitterne lige ud til Vesterhavet begrænset i forhold til større byggerier. Derimod er der en seksstjernet natur, som især tyskerne er fuldstændig vilde med. Vel og mærke strandnatur, som de modsat i Tyskland ikke skal betale for at færdes i. - Det er virkelig et flot klitlandskab, siger Lene Slaikjær Grønlund. Derfor kommer der i første omgang heller ikke til at ske større ændringer på campingpladserne bortset fra, at de nuværende servicebygninger skal have en tur. - Vi skal lige finde vores ben at stå på, men der skal ikke laves så meget om, siger Steen Slaikjær.

Forpagtere bød også Hvad der skal ske forpagterparret, Charlotte og Torben Andersen, der har drevet Vejers Strand Camping i over 15 år, er endnu uvist. Ægteparret bød ikke på campingpladsen. På Børsmose Strand Camping bød de mangeårige forpagtere, Malene Houstrup og Martin Pedersen, på campingpladsen. - Vi fik den ikke. Det er lidt øv, men sådan er spillereglerne, siger Martin Pedersen, der ikke ved, hvem de nye ejere er.