- Det var noget helt andet at komme ud på landet. der var syre, hunde, katte, høns og kyllinger. Man skulle også være med og hjælpe, siger han og fortæller om, hvordan har været med til at køre de fyldte mælkejunger hjem til gården fra markerne, hvor køerne var blevet malket.

Outrup: Akkurat som for 75 år siden var det på Outrup Station, familien Gammelgaard Jepsen tog imod Bent Njor. Dengang var han en dreng på ni år, der skulle seks uger til Vestjylland som feriebarn, søndag stod han bag en invitation med et hemmeligt program.

Ristede løg

Bent er ikke den eneste, der har minder fra den tid. Marie Overgaard, der er feriesøster, fortæller:

- Jeg kan huske, hvad han havde på madpakken. Agurkeskiver og ristede løg. Det kendte vi ikke til ude på gården, det var meget anderledes dengang.

Efter Bent rejse hjem til København sendte ferieforældrene af og til en pakke til ham.

- Mor sendte pakker med godter, de havde jo ikke så meget dengang. Bent hjalp med at passe hønsene, og mor sendte æg til ham. Jeg fandt et brev fra hende, hvor der stod, at hvis æggene var gået i stykker, så var det godt, han kunne lide spejlæg, fortæller Marie Overgaard og griner.

At Bent holder af overraskelser, viste han også lidt tidligere på sommeren.

- På min fødselsdag i juni ringende Bent som altid til mig for at sige tillykke, og som altid spurte jeg, om han kom forbi, så sagde han, at holdt uden for døren, fortæller Marie Overgaard, der er født i 1932.